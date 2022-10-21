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Золото умеренно подешевело перед заседанием ФРС

Золото умеренно подешевело перед заседанием ФРС Цена на золото в пятницу утром несколько опустилась, в то время как доллар укрепляется с приближением ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
21 октября 2022 г. 09:45
Золото умеренно подешевело перед заседанием ФРС

Цена на золото в пятницу утром несколько опустилась, в то время как доллар укрепляется с приближением ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 11,45 доллара, или на 0,7%, до 1 625,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,12%, до 18,48 доллара за унцию.

Основное внимание финансовых рынков, к которым во многом относятся и рынки драгметаллов, обращено к дальнейшей политике Федрезерва. Согласно данным, которые приводит CME Group, 98% экспертов прогнозируют, что в ноябре ФРС повысит учетную ставку снова на 0,75 процентного пункта, теперь до 3,75-4% годовых.

Негативно на золото может влиять доллар, который укрепляется. Его курс сейчас растет по отношению к другим основным мировым валютам, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) увеличивается на 0,14%, до 113,04 пункта.

Более дорогой доллар снижает спрос на золото, которое в этом случае становится менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

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Версия на английском языке Gold falls in price moderately ahead of Fed meeting

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