Золото умеренно дорожает из-за геополитической напряженности

Цены на золото умеренно растут вечером во вторник.

Цены на золото умеренно растут вечером во вторник.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс". Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:39 по бакинскому времени повысились на 0,22%, до $1938,5 за тройскую унцию.

За последние пять сессий золото выросло в цене на 3,4% на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Цены на золото могут обновить исторический максимум в 2024 году на фоне ослабления доллара и снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, полагает главный рыночный стратег World Gold Council (WGC) Джон Рид.

"Когда Федрезерв начнет снижать ставки, дела у золота пойдут хорошо, - цитирует WSJ выступление Рида на мероприятии в Барселоне. - Если доллар ослабеет, дела пойдут очень хорошо".