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Золото умеренно дорожает из-за геополитической напряженности

Золото умеренно дорожает из-за геополитической напряженности Цены на золото умеренно растут вечером во вторник.
Финансы
17 октября 2023 г. 19:40
Золото умеренно дорожает из-за геополитической напряженности

Цены на золото умеренно растут вечером во вторник.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс". Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:39 по бакинскому времени повысились на 0,22%, до $1938,5 за тройскую унцию.

За последние пять сессий золото выросло в цене на 3,4% на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Цены на золото могут обновить исторический максимум в 2024 году на фоне ослабления доллара и снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, полагает главный рыночный стратег World Gold Council (WGC) Джон Рид.

"Когда Федрезерв начнет снижать ставки, дела у золота пойдут хорошо, - цитирует WSJ выступление Рида на мероприятии в Барселоне. - Если доллар ослабеет, дела пойдут очень хорошо".

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