Золото умеренно дорожает из-за геополитической напряженности

Цены на золото умеренно растут вечером во вторник.
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За последние пять сессий золото выросло в цене на 3,4% на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Цены на золото могут обновить исторический максимум в 2024 году на фоне ослабления доллара и снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, полагает главный рыночный стратег World Gold Council (WGC) Джон Рид.
"Когда Федрезерв начнет снижать ставки, дела у золота пойдут хорошо, - цитирует WSJ выступление Рида на мероприятии в Барселоне. - Если доллар ослабеет, дела пойдут очень хорошо".