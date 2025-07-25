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Золото торгуется у $3331 за унцию

Золото торгуется у $3331 за унцию Цены на золото резко снижаются в пятницу на фоне укрепления курса доллара США.
Финансы
25 июля 2025 г. 19:55
Золото торгуется у $3331 за унцию

Цены на золото резко снижаются в пятницу на фоне укрепления курса доллара США.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex к 19:28 (по Баку) понизились на 1,2% - до $3331,4 за тройскую унцию.

Укрепление доллара снижает инвестиционную привлекательность драгметаллов со стороны держателей других валют. Поддержку доллару оказывает оптимизм по поводу скорого заключения торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским союзом.

Кроме того, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что между ним и главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом "нет напряженности", а также отметил, что не считает необходимым увольнение Пауэлла с поста главы ЦБ.

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