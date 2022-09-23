Золото торгуется ниже 1680 долларов за тройскую унцию

Цена на золото в пятницу утром опустилась, торгуясь ниже 1 680 долларов за тройскую унцию, после серии повышений ставок мировыми ЦБ, может показать снижение вторую неделю подряд.

Цена на золото в пятницу утром опустилась, торгуясь ниже 1 680 долларов за тройскую унцию, после серии повышений ставок мировыми ЦБ, может показать снижение вторую неделю подряд.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 4,05 доллара, или на 0,24%, до 1 677,05 доллара за тройскую унцию. Стоимость драгметалла может показать снижение вторую неделю подряд — на 0,4% после 2,6% за неделю до этого. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,11%, до 19,595 доллара за унцию.

На текущей неделе ряд мировых ЦБ повысили учетные ставки. Так, Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых, Банк Англии — на 50 базисных пунктов, до 2,25%, Национальный банк Швейцарии (НБШ, центробанк) — на 75 базисных пунктов, до 0,5% годовых, впервые с 2014 года установив положительную учетную ставку.