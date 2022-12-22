Золото торгуется чуть ниже 1830 долларов за унцию

Золото в четверг утром незначительно подорожает, торгуясь чуть ниже отметки в 1 830 долларов за тройскую унцию.

Золото в четверг утром незначительно подорожает, торгуясь чуть ниже отметки в 1 830 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов. Ослабление доллара поддерживает котировки драгоценного металла.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 3,1 доллара, или на 0,17% - до 1 828,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,33% - до 24,273 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 103,94 пункта. Удешевление доллара традиционно поддерживает спрос на золото, делая его доступнее для покупки в другой валюте.