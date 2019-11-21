Золото становится самым привлекательным инвестиционным инструментом - МНЕНИЕ

Цены на золото на мировых рынках выросли на 15% или 189,6 долларов по сравнению с началом года и достигли 1 470,90 долларов/унция. Специалисты прогнозируют рост стоимости золота. Хотя американский инвестиционный банк Citigroup Inc. понизил прогноз цен на золото на 5,7% - до 1 485 долларов с 1755 долларов к концу года, эксперты банка предсказывают достижение рекордного уровня цен в среднесрочной перспективе.

В предыдущем прогнозе банк предсказывал, что унция золота в ближайшие год-два превысит 2 000 долларов. Глобальная финансовая компания Merrill Lynch International также ожидает роста цены на золото до 2 000 долларов.

На фоне роста цен на золото инвестиции в драгоценный металл также увеличились. Вслед за центральными банками золото скупают биржи и хедж-фонды. По данным Всемирного совета по золоту, в 2018 году чистые покупки золота центробанками увеличились на 73,8% и достигли 651,5 тонны. По данным совета, спрос на золото в третьем квартале этого года вырос на 3% - до 2 855 тонн. По данным, спрос инвесторов на драгоценный металл вырос почти на 10% в годовом сравнении.

Глобальные фонды также увеличили свои инвестиции в золото. Только в августе этого года их объем достиг почти 6 млрд долларов. В результате объем находящегося в их распоряжении золота вырос на 122 тонны или 4,7% - до 2 733 тонны. По сравнению с началом года рост составил 10,4%.

Текущий уровень инвестиций в золото в последний раз был зафиксирован в 2012 году. В этом году больше всего вкладывают в золото американские фонды. Великобритания, Китай, Германия, Россия, Казахстан и Узбекистан также увеличили свои золотые запасы.

По состоянию на 30 сентября, объемы золота, включенного в инвестиционный портфель Государственного нефтяного фонда Азербайджана, составили 100,66 тонны (3 236 233,233 тройских унции). Доля золота в инвестиционном портфеле фонда составила 11,4%.

Фонд начал инвестировать в золото в феврале 2012 года, покупая еженедельно 25 золотых слитков (10 000 тройских унций) в течение двух лет (30,18 тонн). Со второго квартала 2018 года ГНФАР возобновил скупку золота.

Какие же факторы влияют на повышение спроса на золото?

Трейдер Тамерлан Байрамлы рассказал Report, что одной из причин роста спроса является использование золота в качестве защитного актива. Он отметил, что за прошедший год в США наблюдается обратная корреляция инвестиций в золото и ценные бумаги, то есть, когда инвестиции в ценные бумаги растут, в золото падают, и наоборот: "Причина в том, что золото используется в качестве защитного актива. Другими словами, если акции и рисковые активы на фондовом рынке обесцениваются, инвесторы начинают скупать золото, чтобы избежать риска".

Трейдер Тамерлан Байрамлы: "Одной из причин повышения спроса является использование золота в качестве защитного актива".

Среди других причин роста спроса трейдер видит торговую войну между США и Китаем, а также тот факт, что многие страны превращают долларовые резервы в золото, чтобы снизить свою зависимость от американской валюты.

Он отметил, что за последние 6-7 месяцев интерес хедж-фондов к золоту растет: "Люди увеличивают свои инвестиции в золото в ожидании экономического спада в 2020 году".

Что касается прогноза цен на золото, трейдер подчеркнул, что конкретную цифру назвать сложно, но если фондовый рынок рухнет, то унция золота будет стоить свыше 1 560-1 570 долларов.