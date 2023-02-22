Золото снизилось в рамках коррекции

Цена на золото в среду утром в рамках коррекции выросла после снижения ранее.

Цена на золото в среду утром в рамках коррекции выросла после снижения ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,65 доллара, или на 0,09%, до 1 844,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,3% - до 21,825 доллара за унцию. Во вторник золото подешевело на 1%.

Одним из главных событий недели для рынков остается политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, трейдеры ожидают публикацию протокола февральского заседания регулятора позднее в среду. В документе инвесторы надеются найти сигналы о планах ФРС по поводу учетной ставки, в том числе о сроках возможного окончания серии повышений.

В то же время в четверг ожидается статистика по ВВП США. Эксперты прогнозируют сохранение первоначальной оценки, которая предполагала рост на 2,9% в прошлом квартале в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Политика ФРС и макростатистика из США оказывают прямое влияние на курс доллара, к которому чувствительно золото - чем дороже доллар, тем менее доступно золото для покупки в другой валюте, и наоборот.