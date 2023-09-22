Золото незначительно подорожало после падения накануне

Цены на золото умеренно выросли вечером в пятницу, немного восстановившись после максимального за два месяца падения накануне.

Цены на золото умеренно выросли вечером в пятницу, немного восстановившись после максимального за два месяца падения накануне.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex повысились на 0,3%, до 1 945,5 долларов за тройскую унцию.

В четверг золото подешевело на 1,4%, рекордными темпами с 1 августа, из-за укрепления курса доллара на "ястребиных" сигналах Федеральной резервной системы.

Федрезерв в среду оставил базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, максимальном за 22 года. При этом медианные прогнозы руководителей американского ЦБ предполагают, что к концу 2023 года ставка составит 5,6%.