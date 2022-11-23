Золото незначительно подешевело

Цена на золото в среду утром незначительно снизилась. Рынки в ожидании публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в среду.

Цена на золото в среду утром незначительно снизилась. Рынки в ожидании публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в среду.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 5,35 доллара, или на 0,31%, до 1 734,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,49% - до 20,945 доллара за унцию.

Рынки продолжают ждать публикации протокола заседания ФРС. В документе регулятор может дать больше подсказок по поводу монетарной политики и экономических прогнозов.