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Золото незначительно подешевело

Золото незначительно подешевело Цена на золото в среду утром незначительно снизилась. Рынки в ожидании публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в среду.
Финансы
23 ноября 2022 г. 09:08
Золото незначительно подешевело

Цена на золото в среду утром незначительно снизилась. Рынки в ожидании публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в среду.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 5,35 доллара, или на 0,31%, до 1 734,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,49% - до 20,945 доллара за унцию.

Рынки продолжают ждать публикации протокола заседания ФРС. В документе регулятор может дать больше подсказок по поводу монетарной политики и экономических прогнозов.

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Версия на английском языке Gold falls in price slightly

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