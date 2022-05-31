Золото слабо подешевело на росте доходности госдолга США

Стоимость золота во вторник утром несколько снизилась, в основном на росте доходности американских государственных бондов как альтернативного направления "надежных" инвестиций.

Стоимость золота во вторник утром несколько снизилась, в основном на росте доходности американских государственных бондов как альтернативного направления "надежных" инвестиций.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 2,23 доллара, или на 0,12% до 1855,07 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,54% — до 21,852 доллара за унцию.

В целом золото в последние дни торгуется без серьезных ценовых колебаний, так, накануне оно подорожало на 0,4%.

Негативом для золота в последний день весны в основном служит рост привлекательности альтернативных инвестиций. Так, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) поднималась до 2,842% с уровня предыдущего закрытия в 2,749%.