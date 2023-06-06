Золото символически подорожало на ожиданиях решений ФРС США и укреплении доллара

Цена на золото незначительно растет во вторник утром.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась на 1,2 доллара (0,06%), до 1 975,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,14%, до 23,668 доллара за унцию.
Небольшому увеличению стоимости драгметалла может способствовать удешевление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,13%, до 103,86 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.