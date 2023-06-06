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Золото символически подорожало на ожиданиях решений ФРС США и укреплении доллара

Золото символически подорожало на ожиданиях решений ФРС США и укреплении доллара Цена на золото незначительно растет во вторник утром.
Финансы
6 июня 2023 г. 10:54
Золото символически подорожало на ожиданиях решений ФРС США и укреплении доллара

Цена на золото незначительно растет во вторник утром.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась на 1,2 доллара (0,06%), до 1 975,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,14%, до 23,668 доллара за унцию.

Небольшому увеличению стоимости драгметалла может способствовать удешевление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,13%, до 103,86 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

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Версия на английском языке Gold prices rise amid expectations of Fed decisions, strengthening dollar

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