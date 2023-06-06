Золото символически подорожало на ожиданиях решений ФРС США и укреплении доллара

Цена на золото незначительно растет во вторник утром.

Цена на золото незначительно растет во вторник утром.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась на 1,2 доллара (0,06%), до 1 975,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,14%, до 23,668 доллара за унцию.

Небольшому увеличению стоимости драгметалла может способствовать удешевление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,13%, до 103,86 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.