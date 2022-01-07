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Золото резко упало в цене

Золото резко упало в цене Цены на золото резко снизились и продемонстрировали самое резкое однодневное падение более чем за шесть недель.
Финансы
7 января 2022 г. 04:18
Золото резко упало в цене

Цены на золото резко снизились и продемонстрировали самое резкое однодневное падение более чем за шесть недель.

Как передает Report, днем ранее были обнародованы протоколы декабрьского заседания ФРС США, в которых рынок уловил склонность центрального банка к более раннему и стремительному, чем ожидалось, повышению процентных ставок, что объясняется ускорением инфляции.

Сложившуюся ситуацию можно расценивать как медвежью для рынка золота, по крайней мере, на короткое время, поскольку повышение процентных ставок может ослабить интерес инвесторов к золоту и переключить его на гособлигации.

Февральские фьючерсы на золото снизились в цене на 35,90 доллара США, или на 2,0%, до 1789,20 доллара за унцию, после роста на 0,6% в среду. Котировки упали ниже уровня 1 800 долларов США, который часть считается психологически важной поддержкой для этого драгоценного металла.

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