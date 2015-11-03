​Золото резко подешевеет

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Стоимость унции золота на мировом рынке может упасть до 1 000 долларов. Аналитическая группа Report отмечает, что причиной падения цен на золото может стать ожидаемое в декабре повышение учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Так, на заседании ФРС в октябре были даны сигналы к повышению ключевой ставки в декабре.

Отметим, что завтра, 4 ноября, планируется выступление с докладами трех основных членов ФРС. Это глава ФРС Джанет Йеллен, глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли и заместитель главы ФРС Стэнли Фишер. Первой в 10:00 выступит Джанет Йеллен в Комитете финансовых услуг Палаты представителей.

Глава расположенной в Вашингтоне консалтинговой компании Macroeconomic Advisers, бывший сотрудник ФРС Лоуренс Мейер отметил, что завтрашние выступления могут усилить вероятность повышения ключевой ставки на декабрьском заседании.

Отметим, что стоимость золота 20 июля упала до 1 078 долларов/унция, однако в результате информации об откладывании повышения ключевой ставки 12 октября выросла до 1 189 долларов/унция. Однако с усилением вероятности повышения ставки на декабрьском заседании ФРС цена на унцию золота снизилась до 1 130 долларов. Аналитики Report считают, что на фоне новостей из ФРС цена на золото может снизиться до 1 015 - 1 045 долларов/унция.