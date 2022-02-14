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Золото растет в цене на уходе инвесторов от риска

Золото растет в цене на уходе инвесторов от риска Стоимость золота в понедельник выросла, инвесторы предпочитают воздерживаться от рисковых-активов на фоне геополитической напряженности.
Финансы
14 февраля 2022 г. 10:41
Золото растет в цене на уходе инвесторов от риска

Стоимость золота в понедельник выросла, инвесторы предпочитают воздерживаться от рисковых-активов на фоне геополитической напряженности.

Как передает Report, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 12,2 доллара США, или на 0,67%, до 1 854,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожало на 1%, до 23,602 доллара за унцию.

В связи с геополитической напряженностью инвесторы предпочитают приобретать драгоценный металл в качестве актива-убежища. По мнению аналитиков, геополитические риски поддерживали цены на драгоценные металлы.

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц обсудит в Киеве на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на границе с Россией, а также экономическое взаимодействие. Позже, 15 февраля, он направится в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Если Шольц не просигнализирует о снижении напряженности, то импульс, скорее всего, будет на стороне цен на золото, которые могут подняться до 1 900 долларов за унцию.

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Версия на английском языке Gold rising in price as investors avoid risk
Версия на азербайджанском языке Qızıl bahalaşıb

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