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Золото растет в цене на слабом долларе

Золото растет в цене на слабом долларе Ожидания по экономике США также остаются во внимании трейдеров, так как меры по стимулированию отражаются на прогнозах по доллару, от которого зависит стоимость золота
Финансы
13 января 2021 г. 12:20
Золото растет в цене на слабом долларе

Цена на золото поднимается в среду утром, удешевление доллара к основным мировым валютам поддерживает котировки металла.

Как передает Report, об этом сообщает Prime со ссылкой на данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex рос на 0,85%, или на 15,7 доллара — до 1 859,9 доллара США за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель слабо снижался. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,79% — до 25,637 доллара США за унцию.

Американская валюта в ходе торгов дешевеет, что является позитивным фактором для золота. Слабый доллар делает металл доступнее для владеющих другой валютой инвесторов.

Ожидания по экономике США также остаются во внимании трейдеров, так как меры по стимулированию отражаются на прогнозах по доллару, от которого зависит стоимость золота. Ранее избранный президент США Джо Байден сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".

"Стимулирование от Байдена должно повысить инфляционные ожидания, и это должно быть хорошо для золота в краткосрочной перспективе", — сказал агентству Reuters аналитик IG Market Кайл Родда (Kyle Rodda). При этом ситуация будет зависеть и от гибкости Федеральной резервной системы (ФРС) США , поддерживающей ставки низкими в долгосрочной перспективе, отметил эксперт.

Рынки также ожидают позднее в ходе торгов статистику по инфляции США. Это один из важнейших экономических показателей для Федрезерва при принятия решения по монетарной политике. Как прогнозируют эксперты, годовая инфляция в США в декабре составила 1,3% против 1,2% месяцем ранее.

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