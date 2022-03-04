Золото продолжило рост на фоне сохранения спроса из-за геополитической ситуации

Стоимость золота в пятницу утром выросла на фоне спроса инвесторов на активы-убежища из-за геополитических рисков.

Стоимость золота в пятницу утром выросла на фоне спроса инвесторов на активы-убежища из-за геополитических рисков.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 5,6 долларов США, или на 0,29%, до 1 941,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,42%, до 25,317 доллара за унцию.

На фоне обострения напряженности между Россией и Украиной инвесторы продолжают обращаться к более надежным активам, которым традиционно считается и золото.

Неопределенность, связанная с конфликтом, сильно ударила по уверенности инвесторов, что дало базовую поддержку драгоценному металлу, считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.