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Золото продолжило рост на фоне сохранения спроса из-за геополитической ситуации

Золото продолжило рост на фоне сохранения спроса из-за геополитической ситуации Стоимость золота в пятницу утром выросла на фоне спроса инвесторов на активы-убежища из-за геополитических рисков.
Финансы
4 марта 2022 г. 10:31
Золото продолжило рост на фоне сохранения спроса из-за геополитической ситуации

Стоимость золота в пятницу утром выросла на фоне спроса инвесторов на активы-убежища из-за геополитических рисков.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 5,6 долларов США, или на 0,29%, до 1 941,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,42%, до 25,317 доллара за унцию.

На фоне обострения напряженности между Россией и Украиной инвесторы продолжают обращаться к более надежным активам, которым традиционно считается и золото.

Неопределенность, связанная с конфликтом, сильно ударила по уверенности инвесторов, что дало базовую поддержку драгоценному металлу, считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.

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Версия на азербайджанском языке Qızıl geosiyasi vəziyyət fonunda bahalaşır
Версия на английском языке Gold rising further amid continued demand over geopolitical situation

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