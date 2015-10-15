Золото продолжает дорожать

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ 14 октября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,92% и составил 16 924,89 пункта, индекс S&P 500 на 0,47% - до 1 994,24 пункта, а Nasdaq подешевел на 0,29% - до 4 782,85 пункта.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 1,15% - до 6 269,61 пункта, французский индекс CAC-40 подешевел на 0,74% - до 4 609,03 пункта, а германский DAX упал на 1,17% - до 9 915,85 пункта.

Утром на COMEX стоимость унции золота подорожала на 0,99% и составила 1 183,80 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1485 доллара (+0,10%).