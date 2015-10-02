​Золото продолжает дешеветь

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ 1 октября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,08% и составил 16 272,01 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,20% - до 1 923,82 пунктов, Nasdaq на 0,15% - до 4 627,09 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,18% - до 6 072,47 пунктов, французский индекс CAC-40 снизился на 0,65% - до 4 426,54 пунктов, германский DAX - на 1,57% - до 9 509,25 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,22% и составила 1 111,20 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1180 (-0,13%).