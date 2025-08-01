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Золото продолжает дешеветь третью неделю подряд

Золото продолжает дешеветь третью неделю подряд Стоимость золота открывает торги нового месяца слабым снижением, и если тренд не изменится, то драгметалл подешевеет третью неделю подряд.
Финансы
1 августа 2025 г. 09:55
Золото продолжает дешеветь третью неделю подряд

Стоимость золота открывает торги нового месяца слабым снижением, и если тренд не изменится, то драгметалл подешевеет третью неделю подряд.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $4,95 относительно предыдущего закрытия, или на 0,15%, до $3 343,65 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,12% - до $36,667 за унцию.

С начала недели стоимость золота уменьшилась уже почти на 1,4%, цена драгоценного металла на неделе росла лишь во вторник, демонстрируя снижение в остальные дни. Суммарно за три недели золото может подешеветь более чем на 2%.

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Версия на английском языке Gold continues to decline for third consecutive week

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