Золото продемонстрировало стабильность на фоне действий мировых регуляторов

Цена на золото во вторник утром остается под отметкой в 1 800 долларов за тройскую унцию, почти не изменяясь по сравнению с прошлым закрытием торгов.

Цена на золото во вторник утром остается под отметкой в 1 800 долларов за тройскую унцию, почти не изменяясь по сравнению с прошлым закрытием торгов.

Как передает Report, это следует из биржевых сводок.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на символические 1,2 доллара, или на 0,07%, до 1 798,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,31% - до 23,128 доллара за унцию.

Инвесторы продолжают оценивать монетарную политику основных мировых регуляторов, что влияет на все финансовые рынки, в том числе фьючерсные.

С одной стороны, в среду Федеральная резервная система (ФРС) США повысила учётную ставку на 0,5 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых. И по данным CME Group, 65% экспертов ожидают, что в феврале она будет повышена еще на 0,25 п.п.

В то же время центробанк Японии ранее во вторник в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. При этом он расширил диапазон колебаний доходности десятилетних гособлигаций до примерно плюс-минус 0,5 процентного пункта (с 0,25 процентного пункта). А в самом Китае центробанк также сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,65%.