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Золото подорожало в условиях снижения доходности гособлигаций США

Золото подорожало в условиях снижения доходности гособлигаций США Цены на золото в среду незначительно выросли, пока рынки все еще находятся в ожидании предстоящих шагов от Федеральной резервной системы (ФРС) США, а доходность государственных американских облигаций несколько снизились.
Финансы
26 октября 2022 г. 10:26
Золото подорожало в условиях снижения доходности гособлигаций США

Цены на золото в среду незначительно выросли, пока рынки все еще находятся в ожидании предстоящих шагов от Федеральной резервной системы (ФРС) США, а доходность государственных американских облигаций несколько снизились.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 5,35 доллара, или на 0,31%, до 1 663,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,8%, до 19,503 доллара за унцию.

Рынки в последние дни пребывают в ожидании дальнейших действий от ФРС. По данным CME Group, 91,7% экспертов прогнозируют, что в ноябре Федрезерв снова повысит учетную ставку на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых.

Кроме того, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) снижается до 4,08% с уровня прошлого закрытия в 4,11%. Гособлигации США - альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, поэтому котировки этих двух активов, то есть доходность бумаг и цена драгметалла, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

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