О нас

Золото подорожало в первый день торговой недели

Золото подорожало в первый день торговой недели Цены на золото слабо выросли в понедельник утром после четырехдневного снижения.
Финансы
15 мая 2023 г. 10:40
Золото подорожало в первый день торговой недели

Цены на золото слабо выросли в понедельник утром после четырехдневного снижения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на символические 1,2 доллара (0,06%), до 2020,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,26%, до 24,212 доллара за унцию.

Золото дорожает после того, как его стоимость опустилась на 1,39% за четыре предыдущих торговых дня.

Удешевлению золота на прошлой неделе способствовали в том числе макроданные из США. Так, годовая инфляция в США замедлилась до 4,9% в годовом выражении с 5% месяцем ранее. Это минимальный показатель за два года. А в пятницу Мичиганский университет опубликовал собственную предварительную оценку потребительских настроений в США в мае. Индекс, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике, упал до 57,7 пункта с 63,5 пункта в апреле. Эксперты прогнозировали снижение показателя лишь до 63 пунктов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Дороги, ведущие в Шушу - РЕПОРТАЖ
ФотоДороги, ведущие в Шушу - РЕПОРТАЖ
15 мая 2023 г. 10:07
Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
ФотоШарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
14 мая 2023 г. 23:42
Шарль Мишель: Азербайджан и Армения наметили шаги по разблокированию коммуникаций
Шарль Мишель: Азербайджан и Армения наметили шаги по разблокированию коммуникаций
14 мая 2023 г. 21:26
На встрече Ильхама Алиева и Шарля Мишеля выражено удовлетворение возобновлением Брюссельского формата
На встрече Ильхама Алиева и Шарля Мишеля выражено удовлетворение возобновлением Брюссельского формата
14 мая 2023 г. 14:15
Президент Турции: Голосование наших граждан очень важно для турецкой демократии
Президент Турции: Голосование наших граждан очень важно для турецкой демократии
14 мая 2023 г. 13:19
Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47
Военные атташе в Азербайджане проинформированы о провокации вооруженных сил Армении
Военные атташе в Азербайджане проинформированы о провокации вооруженных сил Армении
13 мая 2023 г. 14:13
Экс-министр иностранных дел Израиля направила Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия Гейдара Алиева
Экс-министр иностранных дел Израиля направила Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия Гейдара Алиева
12 мая 2023 г. 20:04
Позиции азербайджанской армии подверглись минометному обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись минометному обстрелу
12 мая 2023 г. 18:05
В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира
В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира
12 мая 2023 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi