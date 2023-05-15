Золото подорожало в первый день торговой недели

Цены на золото слабо выросли в понедельник утром после четырехдневного снижения.

Цены на золото слабо выросли в понедельник утром после четырехдневного снижения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на символические 1,2 доллара (0,06%), до 2020,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,26%, до 24,212 доллара за унцию.

Золото дорожает после того, как его стоимость опустилась на 1,39% за четыре предыдущих торговых дня.

Удешевлению золота на прошлой неделе способствовали в том числе макроданные из США. Так, годовая инфляция в США замедлилась до 4,9% в годовом выражении с 5% месяцем ранее. Это минимальный показатель за два года. А в пятницу Мичиганский университет опубликовал собственную предварительную оценку потребительских настроений в США в мае. Индекс, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике, упал до 57,7 пункта с 63,5 пункта в апреле. Эксперты прогнозировали снижение показателя лишь до 63 пунктов.