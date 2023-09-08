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Золото подорожало при снижении доходности гособлигаций США

Золото подорожало при снижении доходности гособлигаций США Стоимость золота в пятницу утром незначительно выросла при снижении доходности гособлигаций США.
Финансы
8 сентября 2023 г. 11:59
Золото подорожало при снижении доходности гособлигаций США

Стоимость золота в пятницу утром незначительно выросла при снижении доходности гособлигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 6,65 доллара (на 0,34%), до 1 949,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,47%, до 23,35 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 4,228% с 4,264% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

При этом в целом спокойное поведение золотых котировок в последние дни можно объяснить ожиданиями стабильной монетарной политики в США. Рынки имеют в виду заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 19-20 сентября. Согласно CME Group, 93% аналитиков прогнозируют, что регулятор не станет повышать ставку рефинансирования и оставит ее на текущем уровне - 5,25-5,5%.

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Версия на английском языке Gold rises as US gov’t bond yields fall

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