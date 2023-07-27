Золото подорожало после заседания ФРС США

Цена на золото выросла в четверг утром. Рынки оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Цена на золото выросла в четверг утром. Рынки оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 6,65 доллара (0,34%), до 1 976,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,85%, до 25,183 доллара за унцию.

Американский центробанк днем ранее ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5% годовых. При этом рынки надеются, что ФРС начнет сворачивать длительный цикл ужесточения монетарной политики на фоне продолжающегося замедления инфляции. По данным CME Group, 78% аналитиков ожидают в сентябре сохранения ставки ФРС на текущем уровне.