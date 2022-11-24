Золото подорожало после выхода протокола заседания ФРС США

Стоимость золота в четверг утром поднялась после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Стоимость золота в четверг утром поднялась после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 10,35 доллара, или на 0,59%, до 1 755,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 1,19% - до 21,622 доллара за унцию.

В среду вечером ФРС опубликовал протокол последнего, ноябрьского заседания. В документе указывалось, что регулятор считает целесообразным скорое замедление темпов повышения учетной ставки.

Вслед за этим произошло ослабление американской валюты. Курс евро к доллару понимается до 1,0434 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0395 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 138,78 иены со 139,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) понижается на 0,29%, до 105,77 пункта.

Федрезерв с начала года уже шесть раз повышал учетную ставку из-за высокой инфляции. С начала года показатель не опускался ниже 7,5% при целевом уровне в 2%. Хоть годовая инфляция теперь замедляется с пикового уровня в более чем 9% до 7,7% по итогам октября, регулятор по-прежнему обеспокоен темпами роста цен.

Более дешевый доллар делает золото более доступным для обладателей других валют.