О нас

Золото подорожало после выхода протокола заседания ФРС США

Золото подорожало после выхода протокола заседания ФРС США Стоимость золота в четверг утром поднялась после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
24 ноября 2022 г. 09:10
Золото подорожало после выхода протокола заседания ФРС США

Стоимость золота в четверг утром поднялась после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 10,35 доллара, или на 0,59%, до 1 755,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 1,19% - до 21,622 доллара за унцию.

В среду вечером ФРС опубликовал протокол последнего, ноябрьского заседания. В документе указывалось, что регулятор считает целесообразным скорое замедление темпов повышения учетной ставки.

Вслед за этим произошло ослабление американской валюты. Курс евро к доллару понимается до 1,0434 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0395 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 138,78 иены со 139,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) понижается на 0,29%, до 105,77 пункта.

Федрезерв с начала года уже шесть раз повышал учетную ставку из-за высокой инфляции. С начала года показатель не опускался ниже 7,5% при целевом уровне в 2%. Хоть годовая инфляция теперь замедляется с пикового уровня в более чем 9% до 7,7% по итогам октября, регулятор по-прежнему обеспокоен темпами роста цен.

Более дешевый доллар делает золото более доступным для обладателей других валют.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qızıl bahalaşıb
Версия на английском языке Gold rises in price after release of Fed meeting’s minutes

Самое важное

В Белграде подписаны азербайджано-сербские документы
ФотоВ Белграде подписаны азербайджано-сербские документы
23 ноября 2022 г. 20:29
Бесполезный участник ОДКБ - Армения, предающая своих союзников
Бесполезный участник ОДКБ - Армения, предающая своих союзников
23 ноября 2022 г. 17:55
Глава УМК: Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой некоторых соседей
ФотоГлава УМК: Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой некоторых соседей
23 ноября 2022 г. 11:23
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
22 ноября 2022 г. 21:52
Президенты Азербайджана и Израиля провели телефонный разговор
Президенты Азербайджана и Израиля провели телефонный разговор
22 ноября 2022 г. 20:02
Миротворцы и турецко-российский мониторинговый центр проинформированы о минном поле в Сарыбаба
Миротворцы и турецко-российский мониторинговый центр проинформированы о минном поле в Сарыбаба
22 ноября 2022 г. 18:05
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
22 ноября 2022 г. 17:13
Госкомитет: Некоторые мечети в Шуше могут получить статус музея
Госкомитет: Некоторые мечети в Шуше могут получить статус музея
22 ноября 2022 г. 12:34
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Президент выступил на мероприятии по случаю 30-летия создания партии Ени Азербайджан
ФотоПрезидент выступил на мероприятии по случаю 30-летия создания партии "Ени Азербайджан"
21 ноября 2022 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi