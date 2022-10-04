Золото подорожало почти на 7%

Золото во вторник утром подорожало, цена закрепилась на уровне 1 708,85 долларов за тройскую унцию.

Золото во вторник утром подорожало, цена закрепилась на уровне 1 708,85 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 6,85 доллара, или на 0,4%, до 1 708,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 1,53%, до 20,905 доллара за унцию.

Поддержало котировки снижение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) опускалась до 3,615% с уровня прошлого закрытия в 3,651%, в начале торгов понедельника показатель превышал 3,8%.