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Золото подорожало почти на 7%

Золото подорожало почти на 7% Золото во вторник утром подорожало, цена закрепилась на уровне 1 708,85 долларов за тройскую унцию.
Финансы
4 октября 2022 г. 09:25
Золото подорожало почти на 7%

Золото во вторник утром подорожало, цена закрепилась на уровне 1 708,85 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 6,85 доллара, или на 0,4%, до 1 708,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 1,53%, до 20,905 доллара за унцию.

Поддержало котировки снижение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) опускалась до 3,615% с уровня прошлого закрытия в 3,651%, в начале торгов понедельника показатель превышал 3,8%.

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Версия на азербайджанском языке Qızıl 7%-dək bahalaşıb
Версия на английском языке Gold surges by almost 7%

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