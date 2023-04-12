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Золото подорожало перед публикацией данных об инфляции в США и протокола заседания ФРС

Золото подорожало перед публикацией данных об инфляции в США и протокола заседания ФРС Стоимость золота выросла в среду утром, инвесторы в ожидании публикации данных об инфляции в США и протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Финансы
12 апреля 2023 г. 10:49
Золото подорожало перед публикацией данных об инфляции в США и протокола заседания ФРС

Стоимость золота выросла в среду утром, инвесторы в ожидании публикации данных об инфляции в США и протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 16,55 доллара (0,82%), до 2 035,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 1,48%, до 25,558 доллара за унцию.

Рынки ожидают публикацию статданных из США. В среду днем выйдут данные по потребительским ценам в стране. Прогнозируется, что годовая инфляция по итогам марта замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее. Статистика может дать подсказку насчет дальнейших действий ФРС, влияющих на стоимость доллара. Так, укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте, и наоборот.

Позже в среду вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, в котором инвесторы также могут найти подсказки насчет курса регулятора на предстоящем заседании, который состоится 3 мая. По данным CME Group, 71,8% аналитиков ждут повышения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%.

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Версия на английском языке Gold prices rise ahead of US inflation data publication, Fed meeting

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