Золото подорожало на усилении геополитических рисков

Золото подорожало во вторник утром, поскольку обострение конфликта вокруг Израиля поддержало спрос на более надежные активы.

Золото подорожало во вторник утром, поскольку обострение конфликта вокруг Израиля поддержало спрос на более надежные активы.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 11,05 доллара (0,59%), до 1 875,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,02%, до 21,92 доллара за унцию.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны.

Золото традиционно считается активом-убежищем, спрос на который поднимается в случае усиления глобальной неопределенности и геополитических рисков.

С учетом роста цен на нефть, связанные с этим инфляция и неопределенность могут отразиться на политике Федеральной резервной системы (ФРС) США и, следовательно, на стоимости золота.