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Золото подорожало на усилении геополитических рисков

Золото подорожало на усилении геополитических рисков Стоимость золота выросла в понедельник утром на 1%, закрепившись выше 1 900 долларов США за унцию, усиление геополитической нестабильности и санкции против России поддержали уход трейдеров от риска.
Финансы
28 февраля 2022 г. 11:20
Золото подорожало на усилении геополитических рисков

Стоимость золота выросла в понедельник утром на 1%, закрепившись выше 1 900 долларов США за унцию, усиление геополитической нестабильности и санкции против России поддержали уход трейдеров от риска.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 22,85 доллара, или на 1,21%, до 1 910,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 1,72%, до 24,41 доллара за унцию.

Традиционно более надежное золото получило поддержку за счет усиления геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг Украины.

Так, ряд стран ввел ограничительные меры против России после начала Москвой военной операции по демилитаризации на Украине в связи с ситуацией в Донбассе. При этом ранее правительство Германии заявило, что США, Канада, Великобритания и страны ЕС намерены отключить ряд российских банков от SWIFT.

Удорожание доллара, который также выступает как более надежный актив, несколько сдерживает рост стоимости драгоценного металла. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,8%, до 97,38 пункта. При дорогом долларе золото становится менее выгодным для инвесторов, владеющих другой валютой.

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Версия на английском языке Gold rises amid strengthening of geopolitical risks

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