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Золото подорожало на удешевлении американских государственных бондов

Золото подорожало на удешевлении американских государственных бондов Стоимость золота выросла во вторник утром после заметного снижения днем ранее, чему может способствовать снижение доходности американского госдолга.
Финансы
11 апреля 2023 г. 10:25
Золото подорожало на удешевлении американских государственных бондов

Стоимость золота выросла во вторник утром после заметного снижения днем ранее, чему может способствовать снижение доходности американского госдолга.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 10,5 доллара, или на 0,52%, до 2 014,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро вырос на 0,9%, до 25,137 доллара за унцию.

Стоимость золота растет после снижения в понедельник, когда цена драгметалла упала на 1,56%.

Положительное влияние на котировки золота оказывает удешевление американских госбондов. Так, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снизилась до 3,404% с 3,415% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Также рынки пребывают в ожидании экономической статистики текущей недели. В среду будут опубликованы данные годовой инфляции в США и протокол мартовского заседания Федрезерва.

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Версия на английском языке Gold rises in price amid cheapening of US government bonds

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