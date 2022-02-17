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Золото подорожало на снижении доходности гособлигаций США

Золото подорожало на снижении доходности гособлигаций США Стоимость золота в четверг утром выросла на фоне снижения доходности гособлигаций США.
Финансы
17 февраля 2022 г. 09:30
Золото подорожало на снижении доходности гособлигаций США

Стоимость золота в четверг утром выросла на фоне снижения доходности гособлигаций США.

Как передает Report, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex росла на 4,25 доллара США, или на 0,23%, до 1 875,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,28%, до 23,54 доллара за унцию.

Росту стоимости драгоценного металла способствует уменьшение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries снизилась до 1,991% с уровня предыдущего закрытия в 2,045%.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией. Традиционно, золото считается активом-убежищем при геополитической напряженности. На этом фоне стоимость драгоценного металла выросла почти на 4% за 1,5 недели.

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