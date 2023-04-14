Золото подорожало на снижении доходности американского госдолга

Стоимость золота незначительно выросла в пятницу утром, чему может способствовать некоторое снижение доходности гособлигаций США.

Стоимость золота незначительно выросла в пятницу утром, чему может способствовать некоторое снижение доходности гособлигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,05 доллара (0,05%), до 2 056,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,6%, до 26,080 доллара за унцию.

На котировки золота оказывает влияние рынок американских госбондов. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снизилась до 3,441% с 3,451% в предыдущий торговый день. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив. Поэтому цена золота и их доходность, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Инвесторы также продолжают оценивать данные из США об инфляции. Так, потребительские цены в стране в годовом выражении выросли по итогам марта на 5% после увеличения на 6% месяцем ранее, а индекс цен производителей - на 2,7% после 4,6%. Оба показателя оказались ниже ожиданий аналитиков.