О нас

Золото подорожало на снижении доходности американского госдолга

Золото подорожало на снижении доходности американского госдолга Стоимость золота незначительно выросла в пятницу утром, чему может способствовать некоторое снижение доходности гособлигаций США.
Финансы
14 апреля 2023 г. 10:01
Золото подорожало на снижении доходности американского госдолга

Стоимость золота незначительно выросла в пятницу утром, чему может способствовать некоторое снижение доходности гособлигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,05 доллара (0,05%), до 2 056,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,6%, до 26,080 доллара за унцию.

На котировки золота оказывает влияние рынок американских госбондов. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снизилась до 3,441% с 3,451% в предыдущий торговый день. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив. Поэтому цена золота и их доходность, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Инвесторы также продолжают оценивать данные из США об инфляции. Так, потребительские цены в стране в годовом выражении выросли по итогам марта на 5% после увеличения на 6% месяцем ранее, а индекс цен производителей - на 2,7% после 4,6%. Оба показателя оказались ниже ожиданий аналитиков.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi