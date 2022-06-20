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Золото подорожало на снижении доходности американских гособлигаций

Золото подорожало на снижении доходности американских гособлигаций Цена на золото в понедельник утром незначительно выросла за счет снижения доходности казначейских гособлигаций США как альтернативного инструмента для "надежных" инвестиций.
Финансы
20 июня 2022 г. 09:50
Золото подорожало на снижении доходности американских гособлигаций

Цена на золото в понедельник утром незначительно выросла за счет снижения доходности казначейских гособлигаций США как альтернативного инструмента для "надежных" инвестиций.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 4,15 доллара, или на 0,23%, до 1 844,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,48% — до 21,688 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в понедельник утром наблюдается положительная динамика, чему способствовало снижение доходности гособлигаций США (US Treasuries) до 3,231% с уровня предыдущего закрытия в 3,239%.

Кроме того, инвесторы отдают предпочтения таким активам-убежищам, как золото, из-за высокой инфляции. Так, например, потребительские цены в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,6% с апрельских 8,3%.

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Версия на английском языке Gold rises in price amid falling US Treasury yields

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