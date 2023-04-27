О нас

Золото подорожало на ослаблении доллара

Золото подорожало на ослаблении доллара Цена на золото в четверг утром выросла примерно на 0,6%.
Финансы
27 апреля 2023 г. 09:30
Золото подорожало на ослаблении доллара

Цена на золото в четверг утром выросла примерно на 0,6%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Ослабление доллара поддерживает котировки драгоценного металла. Рынки также ждут важной статистики по США.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 12,25 доллара (0,61%), до 2 008,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 1,05% - до 25,332 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,09%, до 101,37 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Рынки также ожидают статистики по ВВП США. Данные будут опубликованы позже в четверг. Аналитики предполагают, что первая оценка покажет рост ВВП страны в прошлом квартале на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dolların zəifləməsi fonunda qızıl bahalaşıb
Версия на английском языке Gold rises on weakening dollar

Самое важное

Началась эвакуация 26 граждан Азербайджана из Судана
Началась эвакуация 26 граждан Азербайджана из Судана
26 апреля 2023 г. 17:59
​​​​​​​Замминистра: Планируется разрешить эксплуатацию известняковых и песчано-гравийных месторождений в Физули
​​​​​​​Замминистра: Планируется разрешить эксплуатацию известняковых и песчано-гравийных месторождений в Физули
26 апреля 2023 г. 13:42
Зампредседателя: Под руководством Гейдара Алиева ПЕА за короткое время завоевала поддержку народа
Зампредседателя: Под руководством Гейдара Алиева ПЕА за короткое время завоевала поддержку народа
26 апреля 2023 г. 12:32
На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией поднят флаг Азербайджана
На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией поднят флаг Азербайджана
26 апреля 2023 г. 10:50
МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника террористам операции Немезис
МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника террористам операции "Немезис"
26 апреля 2023 г. 10:36
Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
25 апреля 2023 г. 17:30
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
25 апреля 2023 г. 12:49
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля
25 апреля 2023 г. 12:04
Международный суд ООН приостановил рассмотрение документа по основному иску Армении
Международный суд ООН приостановил рассмотрение документа по основному иску Армении
24 апреля 2023 г. 14:15
МИД Азербайджана ответил Франции
МИД Азербайджана ответил Франции
24 апреля 2023 г. 13:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi