Золото подорожало на ослаблении доллара

Цена на золото в четверг утром выросла примерно на 0,6%.

Цена на золото в четверг утром выросла примерно на 0,6%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Ослабление доллара поддерживает котировки драгоценного металла. Рынки также ждут важной статистики по США.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 12,25 доллара (0,61%), до 2 008,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 1,05% - до 25,332 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,09%, до 101,37 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Рынки также ожидают статистики по ВВП США. Данные будут опубликованы позже в четверг. Аналитики предполагают, что первая оценка покажет рост ВВП страны в прошлом квартале на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.