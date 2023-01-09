О нас

Золото подорожало на ослаблении доллара

Золото подорожало на ослаблении доллара Цена на золото в понедельник утром повысилась, достигнув 1 880 долларов за тройскую унцию.
Финансы
9 января 2023 г. 09:49
Золото подорожало на ослаблении доллара

Цена на золото в понедельник утром повысилась, достигнув 1 880 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов. Удешевление доллара поддерживает стоимость драгоценного металла.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 10,25 доллара, или на 0,55%, до 1 879,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,64%, до 24,135 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) сократился на 0,27%, до 103,6 пункта. Удешевление доллара поддерживает стоимость золота, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте.

Рынки также ждут на текущей неделе важные данные из США, которые могут оказать влияние на курс доллара и дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Так, в четверг будет опубликована статистика по годовой инфляции в Соединенных Штатах в декабре. Аналитики прогнозируют, что показатель продолжил снижение и составил 6,5% после 7,1% в ноябре.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Gold rises in price while USD weakens
Версия на азербайджанском языке Qızılın qiyməti artıb

Другие новости из категории

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2023)
9 января 2023 г. 09:29
Доллар подешевел к мировым валютам
Доллар подешевел к мировым валютам
9 января 2023 г. 09:08
Bloomberg: У российских госкомпаний могут изъять 50% прибыли на войну
Bloomberg: У российских госкомпаний могут изъять 50% прибыли на войну
7 января 2023 г. 17:52
Более 78% жителей Азербайджана предпочитают наличный расчет при розничной торговле
Более 78% жителей Азербайджана предпочитают наличный расчет при розничной торговле
7 января 2023 г. 13:12
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.01.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.01.2023)
7 января 2023 г. 09:31
”Азербайджанские железные дороги завершило 2021 год с чистой прибылью
”Азербайджанские железные дороги" завершило 2021 год с чистой прибылью
6 января 2023 г. 16:53
Инфляция в ЕС снизилась второй месяц подряд
Инфляция в ЕС снизилась второй месяц подряд
6 января 2023 г. 16:01
Цены на золото выросли в ожидании выхода данных по рынку труда США
Цены на золото выросли в ожидании выхода данных по рынку труда США
6 января 2023 г. 15:52
Министерство финансов подготовило Руководство по бюджету для граждан
Министерство финансов подготовило "Руководство по бюджету для граждан"
6 января 2023 г. 14:17
2022 год стал успешным для банковского сектора Азербайджана
2022 год стал успешным для банковского сектора Азербайджана
6 января 2023 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi