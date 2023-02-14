Золото подорожало на ослаблении доллара перед выходом статистики в США

Цена на золото поднимается во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Удешевление доллара поддерживает котировки драгоценного металла перед выходом статистики по инфляции в США за январь.

Цена на золото поднимается во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Удешевление доллара поддерживает котировки драгоценного металла перед выходом статистики по инфляции в США за январь.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 5,1 доллара, или на 0,27% - до 1 868,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,57% - до 21,977 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 103,15 пункта. Ослабление доллара поддерживает котировки золота, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Позже во вторник рынки ждут данных по инфляции в США. Аналитики предполагают, что рост потребительских цен в январе замедлился до 6,2% с 6,5% месяцем ранее. Инфляция может показать замедление седьмой раз подряд, при этом оставаясь заметно выше целевых 2%.

Золото чувствительно к статистике из США. Она влияет на монетарную политику Федеральной резервной системы, которая в свою очередь отражается на курсе доллара.