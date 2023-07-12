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Золото подорожало на ослаблении доллара и снижении доходности госбондов США

Золото подорожало на ослаблении доллара и снижении доходности госбондов США Цены на золото в среду утром умеренно выросли на фоне снижения курса доллара и доходности десятилетних гособлигаций США.
Финансы
12 июля 2023 г. 09:07
Золото подорожало на ослаблении доллара и снижении доходности госбондов США

Цены на золото в среду утром умеренно выросли на фоне снижения курса доллара и доходности десятилетних гособлигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросли на 6,35 доллара (0,33%), до 1 943,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,63%, до 23,427 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,35%, до 101,38 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снизилась до 3,964% с 3,980% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

В среду рынки ждут публикации статистики по инфляции в США. Аналитики предполагают, что по итогам июня потребительские цены выросли на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее, а в месячном - на 0,3% после роста на 0,1% в мае.

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Версия на английском языке Gold rises in price amid weakening dollar, lower yields of US government bonds

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