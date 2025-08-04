Золото подорожало на новостях вокруг торговой политики США

Стоимость золота растет в понедельник утром, продолжая положительную динамику прошедшей недели.

Стоимость золота растет в понедельник утром, продолжая положительную динамику прошедшей недели.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $12,62 относительно предыдущего закрытия, или на 0,37%, до $3 412,42 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,6% - до $37,15 за унцию.

По итогам предыдущей недели цена на золото поднялась на 0,6%. При этом только в пятницу драгоценный металл подорожал на 1,5% на фоне слабых данных по занятости в США.

Трейдеры также продолжают следить за новостями вокруг торговой политики США. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах.

Новые импортные пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Штатов, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть договориться с США и избежать повышения этих тарифов.