Золото подорожало на коррекционном снижении курса доллара

Стоимость золота в пятницу утром выросла на фоне коррекционного ослабления доллара.

Стоимость золота в пятницу утром выросла на фоне коррекционного ослабления доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 14,92 доллара, или на 0,78%, до 1 906,22 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,93%, до 23,397 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) снижается на 0,3% после шести дней роста. На этом фоне инвесторы обратились к золоту, которое при ослаблении американской валюты становится более выгодным.

В то же время котировки золота готовятся завершить снижением как эту неделю, так и месяц. С понедельника золото подешевело на 1,4%, а с начала апреля – на 2,2%. Месячная динамика стала худшей с сентября прошлого года.