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Золото подорожало на фоне высокой инфляции в США

Золото подорожало на фоне высокой инфляции в США Золото в понедельник утром подорожало в качестве актива-убежища при высоком инфляционном давлении в США.
Финансы
18 апреля 2022 г. 09:16
Золото подорожало на фоне высокой инфляции в США

Золото в понедельник утром подорожало в качестве актива-убежища при высоком инфляционном давлении в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 11 долларов США, или на 0,56%, до 1 985,9 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 1,19%, до 26,01 доллара за унцию.

Стоимость золота поддерживается за счет высокой инфляции в США. Так, годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась до максимума с 1981 года — до 8,5%. Традиционно драгметалл выступает в качестве хедж-фонда при высоких потребительских ценах.

"Золото дорожает из-за опасений, что повышенная инфляция в США вызовет спрос на актив-убежище", — отметил газете Wall Street Journal аналитик DailyFX Томас Вестуотер. "Однако, хотя инфляция находится на более чем 40-летнем максимуме, ожидания в отношении будущего меняются. Это, вероятно, окажет давление на цены на золото", — добавил эксперт.

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