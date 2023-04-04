Золото подешевело на фоне укрепления доллара

Стоимость золота во вторник утром незначительно снизилась, торгуясь в районе 1 997 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота во вторник утром незначительно снизилась, торгуясь в районе 1 997 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Укрепление доллара оказывает некоторое давление на котировки, при этом базовые факторы продолжают служить поддержкой.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 3,15 доллара, или на 0,16% - до 1 997,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,12% - до 24,05 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,07%, до 102,17 пункта. При этом к иене доллар подорожал на 0,23%. Удорожание американской валюты делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

На рынках при этом сохраняются базовые факторы, поддерживающие спрос на золото. В их числе риски рецессии в мировой экономике, а также монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США.