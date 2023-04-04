О нас

Золото подешевело на фоне укрепления доллара

Золото подешевело на фоне укрепления доллара Стоимость золота во вторник утром незначительно снизилась, торгуясь в районе 1 997 долларов за тройскую унцию.
Финансы
4 апреля 2023 г. 09:32
Золото подешевело на фоне укрепления доллара

Стоимость золота во вторник утром незначительно снизилась, торгуясь в районе 1 997 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Укрепление доллара оказывает некоторое давление на котировки, при этом базовые факторы продолжают служить поддержкой.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 3,15 доллара, или на 0,16% - до 1 997,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,12% - до 24,05 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,07%, до 102,17 пункта. При этом к иене доллар подорожал на 0,23%. Удорожание американской валюты делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

На рынках при этом сохраняются базовые факторы, поддерживающие спрос на золото. В их числе риски рецессии в мировой экономике, а также монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qızıl dolların möhkəmlənməsi fonunda ucuzlaşıb
Версия на английском языке Gold rises in price amid dollar’s strengthening

Экслюзивные новости

Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi