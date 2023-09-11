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Золото подорожало на фоне удешевления доллара

Золото подорожало на фоне удешевления доллара Стоимость золота в понедельник утром продемонстрировал умеренный рост на фоне ослабления американской валюты.
Финансы
11 сентября 2023 г. 10:09
Золото подорожало на фоне удешевления доллара

Стоимость золота в понедельник утром продемонстрировал умеренный рост на фоне ослабления американской валюты.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 7,15 доллара (0,37%), до 1 949,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,85%, до 23,372 доллара за унцию.

Росту котировок золота может способствовать ослабление доллара, делающее его более доступным для покупки в другой валюте.

Так, доллар слабеет к евро, а его курс к иене падает в понедельник утром на 1%. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 104,11 пункта.

Мировые рынки продолжают также ждать заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 93% аналитиков ждут в сентябре сохранения учетной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых.

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Версия на английском языке Gold rises in price amid depreciation of dollar

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