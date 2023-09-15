Золото подорожало на фоне удешевления доллара

Цена на золото в пятницу утром несколько растет на удешевлении доллара, оставаясь на уровне ниже 1 940 долларов за тройскую унцию.

Цена на золото в пятницу утром несколько растет на удешевлении доллара, оставаясь на уровне ниже 1 940 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 4,6 доллара (0,24%), до 1 937,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,89%, до 23,198 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижается на 0,15%, до 105,24 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

В течение недели на золото влияли динамика доллара и статистика по инфляции в США, которая показала годовое ускорение роста потребительских цен за август. Основным сдерживающим фактором для золота остаются ожидания по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.