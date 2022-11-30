О нас

Золото подорожало на фоне удешевления доллара

Золото подорожало на фоне удешевления доллара Стоимость золота в среду утром поднялась, закрепившись выше 1 750 долларов за тройскую унцию.
Финансы
30 ноября 2022 г. 09:10
Золото подорожало на фоне удешевления доллара

Стоимость золота в среду утром поднялась, закрепившись выше 1 750 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Удешевление доллара поддерживает котировки драгметалла. Рынки также ожидают статистики по ВВП США и выступления главы ФРС.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 5,2 доллара, или на 0,3%, до 1 753,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,03% - до 21,21 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 106,59 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Главными событиями среды являются статистика по ВВП США, а также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Аналитики полагают, что оценка роста экономики страны будет улучшена до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с первой оценки в 2,6%. Во втором квартале ВВП страны снизился на 0,6% в пересчете на год.

Вечером в среду, после публикации статистики, Пауэлл выступит с экономическими прогнозами, комментариями по инфляции и рынку труда. Рынки надеются услышать подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.

Очередное заседание Федрезерва состоится в середине декабря. Рынки ожидают, что регулятор замедлит темпы повышения ставки до 50 базисных пунктов после четырех повышений на 75 базисных пунктов. Золото чувствительно к сигналам от ФРС, которые влияют на курс доллара.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Gold rises in price while USD depreciates

Другие новости из категории

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2022)
30 ноября 2022 г. 09:30
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (30.11.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (30.11.2022)
30 ноября 2022 г. 09:07
Инвестиционная компания PSG Capital изменила организационно-правовую форму
Инвестиционная компания PSG Capital изменила организационно-правовую форму
29 ноября 2022 г. 18:15
Шесть инвесторов проявили интерес к облигациям Access Bank
Шесть инвесторов проявили интерес к облигациям Access Bank
29 ноября 2022 г. 17:18
В Азербайджане аннулированы лицензии пяти страховых агентов
В Азербайджане аннулированы лицензии пяти страховых агентов
29 ноября 2022 г. 17:13
Еще одна инвесткомпания стала членом Бакинской фондовой биржи
Еще одна инвесткомпания стала членом Бакинской фондовой биржи
29 ноября 2022 г. 13:50
ГНФАР сократил продажи на валютных аукционах на 20%
ГНФАР сократил продажи на валютных аукционах на 20%
29 ноября 2022 г. 13:19
Криптовалютный кредитор BlockFi подал заявление о банкротстве
Криптовалютный кредитор BlockFi подал заявление о банкротстве
29 ноября 2022 г. 13:13
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме взносов (январь-октябрь, 2022)
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме взносов (январь-октябрь, 2022)
29 ноября 2022 г. 12:17
В ЦБ Азербайджана прошла встреча с представителями J.P. Morgan
В ЦБ Азербайджана прошла встреча с представителями J.P. Morgan
29 ноября 2022 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi