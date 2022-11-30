Золото подорожало на фоне удешевления доллара

Стоимость золота в среду утром поднялась, закрепившись выше 1 750 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота в среду утром поднялась, закрепившись выше 1 750 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Удешевление доллара поддерживает котировки драгметалла. Рынки также ожидают статистики по ВВП США и выступления главы ФРС.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 5,2 доллара, или на 0,3%, до 1 753,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,03% - до 21,21 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 106,59 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Главными событиями среды являются статистика по ВВП США, а также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Аналитики полагают, что оценка роста экономики страны будет улучшена до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с первой оценки в 2,6%. Во втором квартале ВВП страны снизился на 0,6% в пересчете на год.

Вечером в среду, после публикации статистики, Пауэлл выступит с экономическими прогнозами, комментариями по инфляции и рынку труда. Рынки надеются услышать подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.

Очередное заседание Федрезерва состоится в середине декабря. Рынки ожидают, что регулятор замедлит темпы повышения ставки до 50 базисных пунктов после четырех повышений на 75 базисных пунктов. Золото чувствительно к сигналам от ФРС, которые влияют на курс доллара.