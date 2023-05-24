Золото подорожало на фоне ситуации с госдолгом США

Стоимость золота в среду утром показывает рост после двух дней снижения.

Стоимость золота в среду утром показывает рост после двух дней снижения.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Инвесторы ждут выхода майского протокола Федеральной резервной системы (ФРС) и продолжают следить за ситуацией с госдолгом США.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 5,25 доллара (0,27%), до 1 979,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,13%, до 23,593 доллара за унцию.

Трейдеры в ожидании публикации протокола майского заседания ФРС США, по итогам этого мероприятия Центробанк в очередной раз повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Документ может содержать подсказки о дальнейшей монетарной политике ФРС.