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Золото подорожало на фоне ситуации с госдолгом США

Золото подорожало на фоне ситуации с госдолгом США Стоимость золота в среду утром показывает рост после двух дней снижения.
Финансы
24 мая 2023 г. 09:40
Золото подорожало на фоне ситуации с госдолгом США

Стоимость золота в среду утром показывает рост после двух дней снижения.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Инвесторы ждут выхода майского протокола Федеральной резервной системы (ФРС) и продолжают следить за ситуацией с госдолгом США.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 5,25 доллара (0,27%), до 1 979,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,13%, до 23,593 доллара за унцию.

Трейдеры в ожидании публикации протокола майского заседания ФРС США, по итогам этого мероприятия Центробанк в очередной раз повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Документ может содержать подсказки о дальнейшей монетарной политике ФРС.

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Версия на английском языке Gold prices rise amid situation with US national debt

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