Золото подорожало на фоне ослабления доллара

Стоимость золота заметно выросла в четверг утром в основном за счет ослабления доллара после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Стоимость золота заметно выросла в четверг утром в основном за счет ослабления доллара после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex увеличилась на 17,8 доллара, или на 1,04%, до 1 736,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 3,26% — до 19,207 доллара за унцию.

ФРС по итогам июльского заседания снова повысила учетную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5% годовых. Такое решение было учтено рынками накануне и вызвало снижение курса доллара по отношению к другим основным валютам сейчас.

Ослабление американской нацвалюты само по себе позитивно для исчисляемых в долларах номинальных котировок сырьевых биржевых товаров, к которым относится и золото.

В четверг трейдеры ждут данных о ВВП США, что также может отразиться на рынках валют и драгметаллов. Ожидается, что по итогам прошлого квартала американская экономика выросла на 0,5%.