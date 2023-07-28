Золото подорожало на фоне ослабления доллара

Стоимость золота в пятницу утром стабилизировалась после снижения на 1,2% днем ранее. Рост поддерживает также удешевление доллара к иене.

Стоимость золота в пятницу утром стабилизировалась после снижения на 1,2% днем ранее. Рост поддерживает также удешевление доллара к иене.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 4,45 доллара (0,23%), до 1 950,15 доллара за тройскую унцию, в четверг показатель сократился на 1,2%. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,01%, до 24,37 доллара за унцию.

Курс доллара к иене при этом опустился на 0,5%. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, которое в этом случае становится более доступным для покупки в другой валюте. Иена укрепилась к доллару после заседания Банка Японии.

В то же время днем ранее золото подешевело после публикации сильной статистики из США. Так, рост ВВП страны во втором квартале, согласно предварительной оценке, вырос на 2,4% в пересчете на год. Аналитики в ожидали увеличения американской экономики на 1,8%. В результате индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос в четверг на 0,6%.

Золото чувствительно макростатистике из США, поскольку это отражается на курсе доллара, который влияет на котировки драгметалла.