Золото подорожало на фоне ослабления доллара

Цена на золото во вторник утром выросла на фоне снижения курса доллара.
Как передает Report, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 10,05 доллара США, или на 0,54%, до 1 879,3 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевела на 0,13%, до 23,815 доллара за унцию.
Поддержку стоимости драгоценного металла во вторник оказывает индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США), который уменьшается на 0,18%, до 96,2 пункта. Традиционно более дешевый доллар делает золото более выгодным для покупки.
Кроме того, драгоценный металл получает выгоду в качестве актива-убежища от геополитической напряженности.
По мнению аналитиков, более высокая волатильность будет присутствовать на рынке золота в течение некоторого времени.