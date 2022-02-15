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Золото подорожало на фоне ослабления доллара

Золото подорожало на фоне ослабления доллара Цена на золото во вторник утром выросла на фоне снижения курса доллара.
Финансы
15 февраля 2022 г. 10:11
Золото подорожало на фоне ослабления доллара

Цена на золото во вторник утром выросла на фоне снижения курса доллара.

Как передает Report, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 10,05 доллара США, или на 0,54%, до 1 879,3 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевела на 0,13%, до 23,815 доллара за унцию.

Поддержку стоимости драгоценного металла во вторник оказывает индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США), который уменьшается на 0,18%, до 96,2 пункта. Традиционно более дешевый доллар делает золото более выгодным для покупки.

Кроме того, драгоценный металл получает выгоду в качестве актива-убежища от геополитической напряженности.

По мнению аналитиков, более высокая волатильность будет присутствовать на рынке золота в течение некоторого времени.

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