Золото подорожало на фоне ослабления доллара

Цена на золото во вторник утром выросла на фоне снижения курса доллара.

Цена на золото во вторник утром выросла на фоне снижения курса доллара.

Как передает Report, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 10,05 доллара США, или на 0,54%, до 1 879,3 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевела на 0,13%, до 23,815 доллара за унцию.

Поддержку стоимости драгоценного металла во вторник оказывает индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США), который уменьшается на 0,18%, до 96,2 пункта. Традиционно более дешевый доллар делает золото более выгодным для покупки.

Кроме того, драгоценный металл получает выгоду в качестве актива-убежища от геополитической напряженности.

По мнению аналитиков, более высокая волатильность будет присутствовать на рынке золота в течение некоторого времени.