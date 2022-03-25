Золото подорожало на фоне геополитической ситуации

Цена на золото в пятницу утром выросла в качестве актива-убежища, инвесторы оценивают перспективы мировой экономики под влиянием санкций против России.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,2 доллара США, или на 0,01%, до 1 962,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,14%, до 25,955 доллара за унцию.
Поддержку драгоценному металлу продолжают оказывать опасения инвесторов за мировую экономику на фоне санкций против РФ. Традиционно, золото считается активом-убежищем, спрос на который растет при геополитической напряженности.
С начала недели золото выросло в цене на 1,72%, а с начала месяца — на 3,25%.
Стоимость золота получает дополнительный импульс вверх из-за новостей, указывающих на то, что лидеры G7 согласилась пресекать любые сделки с золотом с участием российского Центробанка, которые будут подпадать под санкции.