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Золото подорожало на фоне геополитической ситуации

Золото подорожало на фоне геополитической ситуации Цена на золото в пятницу утром выросла в качестве актива-убежища, инвесторы оценивают перспективы мировой экономики под влиянием санкций против России.
Финансы
25 марта 2022 г. 10:38
Золото подорожало на фоне геополитической ситуации

Цена на золото в пятницу утром выросла в качестве актива-убежища, инвесторы оценивают перспективы мировой экономики под влиянием санкций против России.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,2 доллара США, или на 0,01%, до 1 962,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,14%, до 25,955 доллара за унцию.

Поддержку драгоценному металлу продолжают оказывать опасения инвесторов за мировую экономику на фоне санкций против РФ. Традиционно, золото считается активом-убежищем, спрос на который растет при геополитической напряженности.

С начала недели золото выросло в цене на 1,72%, а с начала месяца — на 3,25%.

Стоимость золота получает дополнительный импульс вверх из-за новостей, указывающих на то, что лидеры G7 согласилась пресекать любые сделки с золотом с участием российского Центробанка, которые будут подпадать под санкции.

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Версия на азербайджанском языке Qızıl geosiyasi vəziyyət fonunda bahalaşıb
Версия на английском языке Gold rises in price amid geopolitical situation

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