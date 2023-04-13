Золото подорожало на данных по инфляции в США

Цена на золото выросла в четверг утром. Рынки продолжают оценивать статистику по инфляции в США за март.

Цена на золото выросла в четверг утром. Рынки продолжают оценивать статистику по инфляции в США за март.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 7 долларов (0,35%), до 2 032,05 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,57%, до 25,602 доллара за унцию.

Рост потребительских цен в США по итогам марта замедлился до 5% с 6% месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на отметке 5,2%. Годовая инфляция находится на минимуме с мая 2021 года.

Также инвесторы оценивают протокол Федеральной резервной системы США, согласно которому ряд участников мартовского заседания рассматривали сохранение базовой ставки на прежнем уровне, но признали целесообразность ее повышения на 25 базисных пунктов в текущих условиях. Кроме того, центробанк спрогнозировал начало "мягкой" рецессии в США к концу года.

Влияние на котировки золота оказывает и удешевление американских госбондов. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снизилась до 3,413% с 3,421% в предыдущий торговый день. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как надежный актив.